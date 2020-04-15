«„Укроп“ был якорем теплого гостеприимного Петербурга»: Никита Лао – о закрытии кафе

«Мы не сразу верно оценили ситуацию с коронавирусом. Она ухудшалась постепенно: в первой половине марта выручка упала на 40 процентов, во второй – на 60-70 процентов. Сначала мы думали, что позвоним всем арендаторам, и они скажут «Конечно, ребята, все понятно, вы не работаете – какая аренда?», а мы в конце апреля выплатим сотрудникам зарплату – задержим, но выплатим.

В реальности переговоры с арендодателями были тяжелыми: половина была согласна максимум на 50-процентную скидку за апрель, другие предварительно соглашались освободить нас от платы. Но мы не успели даже завершить эти переговоры, когда поняли, что все равно на поддержание ресторанов будет нужно слишком много денег, и у нас их нет. Так что мы просто об этом заявили, чтобы не затягивать неизбежный процесс.

В «Укропе» мы почти сразу запустили доставку по всему городу и начали ее промотировать. В начале апреля добавили возможность заказывать нашу еду в заморозке (эта возможность до сих пор есть, у нас остались какие-то объемы пельменей гедза, чиа-сырников и другой еды). Но это нас не спасло.

У меня есть второй ресторан – Grun. В нем ситуация лучше. Это единичный, локальный проект, там совсем другая структура расходов. Но и там мы сейчас на доставке зарабатываем лишь 20 процентов от того, что было до кризиса. Плюс – мы уменьшили зарплаты, и нам пошел на уступки арендодатель, «Севкабель Порт» в этом смысле красавчики.