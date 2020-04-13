Александр Затуливетров, который призывал рестораны открыться 15 апреля, передумал. Почему это произошло?

13 апреля ресторатор опубликовал продолжение своего первого поста в Facebook, который стал предметом обсуждений в соцсетях на прошлой неделе — за пять дней публикация набрала почти пять тысяч комментариев, а посетить ресторан в день открытия после него захотело 177 человек.

Однако решение отказаться он принял из-за штрафов Смольного для посетителей общепита. Затуливетров написал: «Я не буду открывать ресторан... Рисковать Вашим здоровьем и Вашими деньгами я не могу».

Владелец «Мыженаты» также рассказал о переводе в 200 тысяч рублей, которые ему на счет перевел «человек, пожелавший остаться неизвестным» для того, чтобы Затуливетров смог заплатить штрафы, которые ему грозили за нарушение федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Сейчас он перевел эти деньги на зарплату сотрудников и пообещал вернуть их отправителю после того, как его бизнес вернется к нормальной работе.

Власти Петербурга запретили общепиту работать в привычном формате до 30 апреля. Многие перешли на режим доставки — Commons, например, привозит еду в пакетах, расписанных молодыми художниками. Ресторанный обозреватель «Собака.ru» ранее рассказывал, где можно заказать продукты домой (даже в магазин выходить не придется!), запустил челлендж с простыми рецептами от петербургских шефов (секретами уже поделились Олеся Дробот, Павел Демин и Антонио Фреза), а еще поведал о шести петербургских ресторанах, которые сменили формат в связи с карантином.

Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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