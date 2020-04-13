Совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров («Бутерbrodbsky bar», «Мыженаты»), который на прошлой неделе объявил о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, передумал запускаться вопреки запретам Смольного. Рассказываем, почему он так решил.
Александр Затуливетров, который призывал рестораны открыться 15 апреля, передумал. Почему это произошло?
13 апреля ресторатор опубликовал продолжение своего первого поста в Facebook, который стал предметом обсуждений в соцсетях на прошлой неделе — за пять дней публикация набрала почти пять тысяч комментариев, а посетить ресторан в день открытия после него захотело 177 человек.
Однако решение отказаться он принял из-за штрафов Смольного для посетителей общепита. Затуливетров написал: «Я не буду открывать ресторан... Рисковать Вашим здоровьем и Вашими деньгами я не могу».
Владелец «Мыженаты» также рассказал о переводе в 200 тысяч рублей, которые ему на счет перевел «человек, пожелавший остаться неизвестным» для того, чтобы Затуливетров смог заплатить штрафы, которые ему грозили за нарушение федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Сейчас он перевел эти деньги на зарплату сотрудников и пообещал вернуть их отправителю после того, как его бизнес вернется к нормальной работе.
Власти Петербурга запретили общепиту работать в привычном формате до 30 апреля. Многие перешли на режим доставки — Commons, например, привозит еду в пакетах, расписанных молодыми художниками. Ресторанный обозреватель «Собака.ru» ранее рассказывал, где можно заказать продукты домой (даже в магазин выходить не придется!), запустил челлендж с простыми рецептами от петербургских шефов (секретами уже поделились Олеся Дробот, Павел Демин и Антонио Фреза), а еще поведал о шести петербургских ресторанах, которые сменили формат в связи с карантином.
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