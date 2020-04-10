Основательница «Фруктовой лавки» Марина Станчиц: «Закупочная цена на имбирь и лимоны поднялась в 25 раз!»

2. О ценах после пандемии

Мы всегда идем навстречу покупателям и разуму. Например, сейчас мы продаем малину, стоившую 150 рублей, в 2 раза дешевле. Нет спроса. Также снизили цены и для торговых сетей, чтобы они могли закупить больше. И это не разовая история. Во «Фруктовой лавке» минимальная наценка: я не продаю товар дороже, чем позволяет его качество.

Скорее всего, из-за кризиса цены вырастут, но не критично. Трудно прогнозировать, когда новости приходят к нам каждый день! На прошлой неделе мы торговали с оптовиками почти по себестоимости, но что будет на следующей — не знаю. Сегодня на 300 рублей выросла цена на клубнику и голубику, но вчера мы об этом даже не догадывались.

Когда границы откроют, многие позиции перестанут быть дефицитными, а значит цена снизится. Но ценник можно ставить какой угодно — вопрос, будет ли покупатель?

И пока совершенно непонятно, как россияне будут реагировать на коронакризис. У моих итальянских друзей заканчиваются деньги, некоторые даже просят в продуктовом магазине давать в долг.