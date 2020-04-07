Инвестор Duo Band Сергей Лимонов: «Рестораны принесли Петербургу гастрономическую славу — не хочется увидеть ее закат»

Но даже не по этой причине мы в DUO и в других ресторанах DUO BAND сначала все-таки отказались от доставки. Хотя именно доставка помогала сохранять отношения с нашими постоянными гостями, которые, к слову, очень здорово поддержали. От комментариев в соцсетях прямо слезы наворачивались! Главная причина, почему мы сначала отказались от доставки, — это страх за безопасность персонала.

Но месяц – если считать ограничения до 30 апреля — это слишком большой перерыв. Мы приняли общее решение вернуться с этим сервисом снова — и перезапустили доставку. Усилили меры безопасности, своими силами доставляем персонал с места жительства на работу, чтобы избежать общественного транспорта. Накупили маски и санитайзеры. Шеф-повар Дима Блинов ввел обновленное меню — общее для всех ресторанов, от Harvest и «Тартар-бар» до Duo Asia и Duo. Даем 50-процентную скидку на вино. Увеличили зону доставки — Центральный, Петроградский, Василеостровский районы, Коломна и Охта (карту и меню смотрите в инстаграме @duoband).