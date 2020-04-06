Леонид Гарбар: «В результате пандемии закроется до 90 процентов ресторанов»

Запустить ресторан заново – не значит просто открыть двери. Если ты не смог сохранить команду, ее нужно собрать снова. А сохранить команду в нынешних условиях сложно, потому что платить зарплату не из чего. Ну хорошо, можно продавать машины, но у тебя тогда должен быть целый автопарк, чтобы поддержать весь коллектив.

Кто-то распустил персонал в отпуск за свой счет, как поступил, например, я. Сотрудники отнеслись с пониманием, но что дальше? Когда откроются рестораны, всем будут нужны деньги – какие-то оборотные средства для закупок, для первичных оплат. Это раз. Плюс все объявленные отсрочки платежей – это же отсрочки. Их отложили, но не списали. А значит – нужно платить: отсрочка до июня, значит в июне нужно будет платить. А из чего? Разве эти три месяца все работали и зарабатывали? Платить не из чего и банкротиться нельзя. Что делать?

Выход, который может предложить государство очень простой – признание ситуации форс-мажором. У большинства в договорах на аренду есть пункт о непреодолимых обстоятельствах, в которых ты не можешь осуществлять платежи. Вот больше ничего не надо, это сделайте! А все остальные рассуждения – «пятьдесят процентов», «десять процентов от того», «восемь от этого» – это знаете, все равно что прописывать таблетки больному, когда тот уже перестал дышать. Душит всех аренда и нежелание арендодателей идти на уступки. В тот момент, когда нам всем нужно спасаться, они хотят зарабатывать и получать деньги. С кого? С ресторанов, которые стоят закрытыми?!