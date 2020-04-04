Греча, тушенка и пельмени: 5 карантинных рецептов Ники Белоцерковской и Алексея Зимина

3. Пельмени

Вот вам сразу три видео. Так совсем будет понятно. Тесто, Фарш, Лепка.

Важнейшая часть пельменя — тесто. Пельмени варятся всего лишь несколько минут, даже достаточно крупные и сильно замороженные, а этого времени для образования альянса между толстым пресным тестом и фаршем, как правило, недостаточно. Если солить воду, есть риск пересола фарша, а если не солить фарш... Ну и так далее. Масса тревожных кнопок.