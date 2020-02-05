Гранд Отелю Европа – 145 лет: «Собака.ru» вспоминает историю легендарной гостиницы

От «России» до «Европы»

Hotel d’Europe открылся в 1875 году. Он занял целый квартал от Михайловской площади до Невского проспекта. Но история места началась значительно раньше. Первой постройкой стал двух­этажный дом часовщика И. Г. Бергмана в XVIII веке. В 20-х годах XIX века на его месте было построено четырехэтажное здание для купца Рогова — оно стало доходным домом с Михайловским трактиром на первом этаже. За ним вскоре вырос дом немца Г. К. Клее.

В те же времена гениальный Росси проектирует ансамбль вокруг будущего великокняжеского Михайловского дворца, для чего перпендикулярно Невскому проспекту прорубают Михайловскую улицу. Дома Рогова и Клее также перестраиваются по проекту Росси.

Отель, который Генрих Клее открывает на Михайловской улице, назывался «Россия». Здесь останавливались самые именитые гости города: начиная с маркиза де Кюстина до Теофиля Готье, сравнившего размеры гостиницы с Лувром. В 1850-е в ней было уже около 200 номеров, охрана и внушительный штат прислуги.