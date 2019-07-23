Пока костры амбиций на войне жителей улицы Рубинштейна с общепитом только разгораются, мы респектуем тем рестораторам, что обустраивают город вокруг себя — дворы и дворики, сады и палисадники.

Двор бара «Утопист» и пиццерии Camorra

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Bellevue Brasserie В обновленном Bellevue на крыше отеля Kempinski можно насладиться не только кухней француза Жана-Филиппа Дюпа, но и знаковым петербургским видом — из окон ресторана открывается круговая панорама на Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец и Спас-на-Крови. В меню — выдержанный лосось и гребешки из оленины, а в винной карте — совиньон-блан, просекко и пино-неро. Набережная реки Мойки, 22 +7 (812) 335-91-11

«Китайская Грамота» На террасе «Китайской Грамоты» можно увидеть не только, как происходит реставрация Спаса-на-Крови, но и попробовать обновленную классику гуанчжонской кухни. Шеф-повар Чжан Сяньчэн создал для сети ресторанов Александра Раппопорта единое меню, в которое вошли культовые битые огурцы, свиные уши и утка по-пекински. Главная особенность кухни — опора на исходный вкус продукта, который обрабатывается менее минуты на высокой температуре, либо более двух часов на очень низкой. Набережная реки Мойки, 7 +7 (812) 907-07-10

«Блок» Лучший вид на Спас-на-Крови с предыдущей террасы «Блоку», еще одному ресторану Раппопорта, не перебить, но бонусом — приятный панорамный вид на Таврический сад и крыши Петербурга, который открывается с террасы ресторана. Если же погода не располагает к трапезам на свежем воздухе, открытая площадка легко накрывается специальным навесом, чтобы гости могли без опаски продолжать свои гастро-эксперименты. Потемкинская улица, 4 +7 (812) 317-72-17

Jungle В кафе Jungle от Алексея Крылова и Александра Прокофьева, создателей Gastroli и «Компании», работает крыша с видом на Казанский собор, Дом Зингера и стену, расписанную каллиграфом Покрасом Лампасом. Паназиасткое меню для крыши немного сократили, зато барная карта действует полноценная. Набережная канала Грибоедова, 18-20 +7 (812) 917-12-34

@skywinebar

«Небо и Вино» В винном баре «Небо и вино», расположившемся на крыше особняка общества «Пальма», за алкоголь отвечает сомелье Юрий Кулаев из Wood Bar, а за кухню, в которой собрали широкий спектр закусок, — шеф-повар «Сидрерии» Дмитрий Погодин. Кстати, видом на Исаакиевский собор можно наслаждаться не только вечером за бокалом игристого, но и в первой половине дня — бар открыт с десяти и предлагает завтраки до часу дня по будням и до четырех — по выходным. Переулок Пирогова, 18 +7 (812) 954-75-73

«Рассветы / закаты» Рядом с крышами «Бертгольд-центра» команда бара Dead Poets открыла ресторан «Рассветы / закаты». Из очевидных плюсов: приятная и частично крытая веранда, вид на крыши Петербурга и (пока что) уединенность места — ресторан открыли в конце июня. Однако на всю ночь там задержаться не получится — новое место работает только до 23 часов. Зато создатели обещают бесплатный трансфер до Dead Poets для тех, кому захочется продолжить вечер. Улица Гражданская, 13-15 +7 (812) 418-21-17

Harvest В Harvest строгий рафинированный интерьер и элегантная двор-терраса, расположившаяся во внутреннем дворе. Кормят по файндайнинг-меню с узнаваемым характером талантливого шеф-повара Дмитрия Блинова, главные продукты в котором – овощи и соки. Самый влиятельный ресторанный рейтинг мира поставил Harvest на 92 строку, это абсолютный маст-визит. Проспект Добролюбова, 21 +7 (911) 922-27-46

Mozzarella Bar Небольшая интеллигентная веранда вдоль Пионерской улицы на Петроградской стороны, отделившаяся от улицы лишь ящиками с травами и кадками с деревьями. Практически полное отсутствие машин, зелень, прохлада и аперитив – идеальное сочетание для расслабленной сиесты. Большой пр. ПС, 13/4 +7 (812) 955-10-97

@vox_spb

Vox С террасы консервативного итальянского ресторана Vox можно часами не только поедать пиццу и пасту, но и рассматривать стены Академии художеств им. Штиглица. За 15 лет существования уже слишком органично выглядит в ландшафте Соляного переулка, чтобы что-то менять. Соляной переулок, 16/4 +7 (812) 273-14-69

Сo-op garage Co-op — это гараж, бар, бильярд и самый стильный двор города от команды, подарившей Петербургу Jack & Chan и Tiger Lily. В меню много выпивки и пицца по смешным ценам, настоящий гранж и вечеринки до утра. Гороховая улица, 47 +7 (965) 012-22-22

«Скотный двор» В «Скотном дворе» веранда обычно открывается одной из первых и оснащается стильными горелками, которые согревают посетителей в белые ночи. К уютным дворикам отсылают также растения в кадках и раскинувшийся плющ. В выходные часто устраивают барбекю и шумные вечеринки, которые длятся до утра. Конногвардейский бульвар, 21 +7 (911) 926-44-21

@teplorestaurant

«Тепло» Во дворе на Большой Морской скрывается веранда ресторана «Тепло». И хотя в меню не увидеть кулинарные чудеса, наесться до сыта в этом месте отдыха под открытым небом можно с легкостью. Большая Морская улица, 45 +7 (812) 900-94-34

vk.com/newhollandsp

«Бутылка» Двор пространства «Бутылка» на острове «Новая Голландия» — одна большая веранда, тут можно и нужно есть стрит-фуд от Bekitzer и San Diego, пастрами от Дикман's Deli, пиццу — от Camora Isola, охлаждаться лимонадами от Surf Coffee и немножко выпивать. На сцене «Бутылки» также проводят концерты и устраивают вечеринки, а в будние дни атмосферу пикника на природе поддерживают пением птиц. Правда ненастоящих. Чтобы убедиться — ищите небольшие колонки, спрятанные по периметру площадки. Набережная Адмиралтейского канала, 2

«Севкабель Порт» По подобному принципу устроен и кластер «Севкабель Порт», весь двор и набережная которого — это одна большая терраса. Многочисленные столики, скамейки, деревянный настил и даже газон — везде можно сесть подкрепиться. У резидентов площадки найдется еда на любой вкус: пицца, плов, хуммусы, бургеры и веганские боулы. Наше предложение, добраться до порта по воде! Для этого у «Севкабеля» недавно открылся причал для водных прогулок. Кожевенная линия, 40

«1880» Панорамные рестораны на крышах отелей — это тренд. Новый ресторан «1880» лишь подтверждает правило. Побеспокоить постояльцев придется, гастро-локация расположилась на пятом этаже здания и забырала себе большую веранду, с которой открывается практически круговая панорама на город. Концепт-шеф Антон Абрезов (Gras, «Мечтателих» и Prostovino) и шеф-повар Иван Негутаров (Gras, Кафе Dnevnik) предпочитают обыгрывать русскую и французскую классику. В барной карте — все самое необходимое, на бутылочку игристого заглянуть лучше на закате. Тележный пер., 2