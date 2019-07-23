Дворы, веранды и панорамные площадки — где поесть на свежем воздухе в Петербурге
Пока костры амбиций на войне жителей улицы Рубинштейна с общепитом только разгораются, мы респектуем тем рестораторам, что обустраивают город вокруг себя — дворы и дворики, сады и палисадники.
Индустриальная площадка у «Винного склада» ожила бэкъярд-вечеринками со стейками с чудо-гриля Monsta производства команды Beefzavod. В общем дворе бара Wöd и ресторана «Тепло» играют в настольный теннис, винный бар «Утопист», въехав в Ковенский переулок, облагородил его белоснежными зонтиками. Бар «Залив», объединившись с ландшафтными энтузиастами из Plants for Friends, засадил газоны вокруг купенами и — на будущее — кустовым дереном, «Форно Браво» на пару с коворкингом «Ясная Поляна» свой двор на площади Толстого оснастили скамьями и клумбами с вереском — озеленением всех заведений Dreamteam лично занимается жена владельца Алексея Бурова Аня. У Дмитрия Блинова тоже самый преданный садовник — мама Лена: ей мы обязаны оазисом с гортензиями и розами перед Анненкирхе. Ее деятельный сын в 92-м из лучших ресторанов мира по версии The World's 50 Best Restaurants, Harvest, тоже построил террасу — с каскадами плюща, окнами и потолком, которые подстраиваются под погоду. Летники в Петербурге ставят, конечно, не только во дворах-колодцах, но и во внутренних патио. За барочными ужинами отправляйтесь в Меншиковский дворец — в филиале Эрмитажа есть ресторан Mein Herz с выходом в образцовый сикрет-гарден с копиями античных скульптур. За классицистическим духом езжайте на террасу Giacomo в Пушкине — он занял восстановленный особняк, в котором жил Джакомо Кваренги. Свои секретные сады часто бывают у приотельных ресторанов — например, у Claret в «Гельвеции» или Giardino в Dom Boutique Hotel.
Bellevue Brasserie
В обновленном Bellevue на крыше отеля Kempinski можно насладиться не только кухней француза Жана-Филиппа Дюпа, но и знаковым петербургским видом — из окон ресторана открывается круговая панорама на Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец и Спас-на-Крови. В меню — выдержанный лосось и гребешки из оленины, а в винной карте — совиньон-блан, просекко и пино-неро.
Набережная реки Мойки, 22
+7 (812) 335-91-11
«Китайская Грамота»
На террасе «Китайской Грамоты» можно увидеть не только, как происходит реставрация Спаса-на-Крови, но и попробовать обновленную классику гуанчжонской кухни. Шеф-повар Чжан Сяньчэн создал для сети ресторанов Александра Раппопорта единое меню, в которое вошли культовые битые огурцы, свиные уши и утка по-пекински. Главная особенность кухни — опора на исходный вкус продукта, который обрабатывается менее минуты на высокой температуре, либо более двух часов на очень низкой.
Набережная реки Мойки, 7
+7 (812) 907-07-10
«Блок»
Лучший вид на Спас-на-Крови с предыдущей террасы «Блоку», еще одному ресторану Раппопорта, не перебить, но бонусом — приятный панорамный вид на Таврический сад и крыши Петербурга, который открывается с террасы ресторана. Если же погода не располагает к трапезам на свежем воздухе, открытая площадка легко накрывается специальным навесом, чтобы гости могли без опаски продолжать свои гастро-эксперименты.
Потемкинская улица, 4
+7 (812) 317-72-17
Jungle
В кафе Jungle от Алексея Крылова и Александра Прокофьева, создателей Gastroli и «Компании», работает крыша с видом на Казанский собор, Дом Зингера и стену, расписанную каллиграфом Покрасом Лампасом. Паназиасткое меню для крыши немного сократили, зато барная карта действует полноценная.
Набережная канала Грибоедова, 18-20
+7 (812) 917-12-34
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@skywinebar
«Небо и Вино»
В винном баре «Небо и вино», расположившемся на крыше особняка общества «Пальма», за алкоголь отвечает сомелье Юрий Кулаев из Wood Bar, а за кухню, в которой собрали широкий спектр закусок, — шеф-повар «Сидрерии» Дмитрий Погодин. Кстати, видом на Исаакиевский собор можно наслаждаться не только вечером за бокалом игристого, но и в первой половине дня — бар открыт с десяти и предлагает завтраки до часу дня по будням и до четырех — по выходным.
Переулок Пирогова, 18
+7 (812) 954-75-73
«Рассветы / закаты»
Рядом с крышами «Бертгольд-центра» команда бара Dead Poets открыла ресторан «Рассветы / закаты». Из очевидных плюсов: приятная и частично крытая веранда, вид на крыши Петербурга и (пока что) уединенность места — ресторан открыли в конце июня. Однако на всю ночь там задержаться не получится — новое место работает только до 23 часов. Зато создатели обещают бесплатный трансфер до Dead Poets для тех, кому захочется продолжить вечер.
Улица Гражданская, 13-15
+7 (812) 418-21-17
Harvest
В Harvest строгий рафинированный интерьер и элегантная двор-терраса, расположившаяся во внутреннем дворе. Кормят по файндайнинг-меню с узнаваемым характером талантливого шеф-повара Дмитрия Блинова, главные продукты в котором – овощи и соки. Самый влиятельный ресторанный рейтинг мира поставил Harvest на 92 строку, это абсолютный маст-визит.
Проспект Добролюбова, 21
+7 (911) 922-27-46
Mozzarella Bar
Небольшая интеллигентная веранда вдоль Пионерской улицы на Петроградской стороны, отделившаяся от улицы лишь ящиками с травами и кадками с деревьями. Практически полное отсутствие машин, зелень, прохлада и аперитив – идеальное сочетание для расслабленной сиесты.
Большой пр. ПС, 13/4
+7 (812) 955-10-97
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@vox_spb
Vox
С террасы консервативного итальянского ресторана Vox можно часами не только поедать пиццу и пасту, но и рассматривать стены Академии художеств им. Штиглица. За 15 лет существования уже слишком органично выглядит в ландшафте Соляного переулка, чтобы что-то менять.
Соляной переулок, 16/4
+7 (812) 273-14-69
Сo-op garage
Co-op — это гараж, бар, бильярд и самый стильный двор города от команды, подарившей Петербургу Jack & Chan и Tiger Lily. В меню много выпивки и пицца по смешным ценам, настоящий гранж и вечеринки до утра.
Гороховая улица, 47
+7 (965) 012-22-22
«Скотный двор»
В «Скотном дворе» веранда обычно открывается одной из первых и оснащается стильными горелками, которые согревают посетителей в белые ночи. К уютным дворикам отсылают также растения в кадках и раскинувшийся плющ. В выходные часто устраивают барбекю и шумные вечеринки, которые длятся до утра.
Конногвардейский бульвар, 21
+7 (911) 926-44-21
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@teplorestaurant
«Тепло»
Во дворе на Большой Морской скрывается веранда ресторана «Тепло». И хотя в меню не увидеть кулинарные чудеса, наесться до сыта в этом месте отдыха под открытым небом можно с легкостью.
Большая Морская улица, 45
+7 (812) 900-94-34
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vk.com/newhollandsp
«Бутылка»
Двор пространства «Бутылка» на острове «Новая Голландия» — одна большая веранда, тут можно и нужно есть стрит-фуд от Bekitzer и San Diego, пастрами от Дикман's Deli, пиццу — от Camora Isola, охлаждаться лимонадами от Surf Coffee и немножко выпивать. На сцене «Бутылки» также проводят концерты и устраивают вечеринки, а в будние дни атмосферу пикника на природе поддерживают пением птиц. Правда ненастоящих. Чтобы убедиться — ищите небольшие колонки, спрятанные по периметру площадки.
Набережная Адмиралтейского канала, 2
«Севкабель Порт»
По подобному принципу устроен и кластер «Севкабель Порт», весь двор и набережная которого — это одна большая терраса. Многочисленные столики, скамейки, деревянный настил и даже газон — везде можно сесть подкрепиться. У резидентов площадки найдется еда на любой вкус: пицца, плов, хуммусы, бургеры и веганские боулы. Наше предложение, добраться до порта по воде! Для этого у «Севкабеля» недавно открылся причал для водных прогулок.
Кожевенная линия, 40
«1880»
Панорамные рестораны на крышах отелей — это тренд. Новый ресторан «1880» лишь подтверждает правило. Побеспокоить постояльцев придется, гастро-локация расположилась на пятом этаже здания и забырала себе большую веранду, с которой открывается практически круговая панорама на город. Концепт-шеф Антон Абрезов (Gras, «Мечтателих» и Prostovino) и шеф-повар Иван Негутаров (Gras, Кафе Dnevnik) предпочитают обыгрывать русскую и французскую классику. В барной карте — все самое необходимое, на бутылочку игристого заглянуть лучше на закате.
Тележный пер., 2
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