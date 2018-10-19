11 лучших шеф-поваров Петербурга
Представляем вам главные лица гастрономического Петербурга – номинантов ресторанной премии «Собака.ru» в категории «Лучший шеф-повар». У каждого из них – свои фирменные блюда и просто невероятная харизма. Выбирайте любимых, ходите ко всем и знакомьтесь лично с теми, кто вас кормит и поит.
Сверхэнергичный шеф спродюсировал в Лондоне ресторан Fancy Crab с бизнесменом Геннадием Миргородским, успевая курировать заведения «Белка» и Ketch Up Burgers в Петербурге и вести утреннее кулинарное телешоу «ПроСТО кухня» на СТС, где он учит готовить блюда из ресторанных меню, потратив на порцию 100 рублей.
Объединив вокруг себя трех молодых поваров – Татьяну Крякунову, Александра Санжимитулова и Мурада Бердиева, – высокотехничный Арслан открыл ресторан, и заведение на Кирочной, 3, сразу стало сенсацией: его татаки, брикет и севиче идеально сбалансированы по вкусу и вызывают привыкание.
Дмитрий Блинов
Duo, «Тартарбар», Duo.Asia
Шеф-повар не устает задавать тенденции всей индустрии. На фестивале Omnivore, где Блинов представлял Россию, дал урок безотходного производства, приготовив на двоих ужин из свиной головы. Первый дал моноовощной ужин, идею которого сразу стали копировать все шефы. И придумал Roots — корнер на гастромаркете Mercato Locale с меню из брокколи, капусты шпиц и авокадо.
Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов
Mr. Bo
Дуэт поваров покинул стены ресторана «Мансарда», чтобы сделать свой авторский общепит Mr. Bo, где кормят находчивой проазиатской кухней. Том ям, димсамы и севиче Дмитрий и Эльдар переосмысливают, добавляя шиитаке, стеклянную лапшу или кислый огурец.
Евгений Викентьев
Hamlet & Jacks
Шефа, представившего в 2018-м году Петербург на фестивале Ikra, в самом городе не застать. Когда Викентьев не занят своим «Винным шкафом», он дает ужины по всей России с географией от Zuma во Владивостоке до Dr. Whiskey в Ялте. Однако лучший случился все-таки в родном Hamlet & Jacks — на Gourmet Days с Максутом Аскаром из турецкого Neolocal.
Бессменный шеф ресторана «Кококо» его пятилетний юбилей встретил эффектно: на равных выступил на совместных ужинах с лучшими поварами планеты Мауро Колагреко и Гагганом Анандом, чьи заведения Mirazur и Gaggan в 2018 году занимают 3-ю и 5-ю строчку рейтинга The World's 50 Best Restaurants. Все это — параллельно с внутрикорпоративной программой, направленной на поддержку молодых талантов среди поваров.
Артем Гребенщиков
Bourgeois Bohemians
Экс-шеф ресторана в Эрарте, прославившийся сетами высокохудожественными сетами по мотивам выставок, выступил с сольным проектом Bourgeois Bohemians в партнерстве с ресторатором Инной Преображенской. Критики сошлись, что его авторская кухня одна из лучших в городе: десерт из помело и конфета из какао-масла с гаспачо — потрясающий гастроэкспириенс, настолько смело повар обращается в них с текстурами продуктов.
Марина Наумова
Mindal Café
Гуру традиционной кавказской кухни, владелица трех «Миндаль cafe» – к Марине мы ходим на самые крупные (и вкусные!) хинкали в городе с 18 складками, хачапури и на харчо с характером, густо заправленный чесноком, барбарисом и слайсами говяжьей грудинки. В своем первом кафе на Английской набережной Наумова сама встречает гостей, и если вы хотите настоящее шоу, попросите у Марины любой сорбит. Увидите, что будет! – и держите айфон наготове.
Станислав Левохо
«Банщики»
Шеф-повару, знакомому городу по ресторану «22.13», удалось вдохнуть новую жизнь в традиционные рецепты русской кухни, будь то тюря или строганов, и наладить производство выдающейся мясной гастрономии от колбас до суджука. В «Банщики» мы ходим еще и на полтавскую кашу с кроликом и сморчками, и на мурманские пельмени с салатом из краба, и на блины, когда в город приходит Масленица, и на легендарные вареники с вишней, которые вызывают зависимость.
В фан-клубе шеф-повара из группы ресторанов Арама Мнацаканова Probka Family не зря такие строгие фуди как Ника Белоцерковская и Леонид Парфенов: в Jerome у Антонио лучший шеф-тейбл в Петербурге — регулярные ужины на шесть человек, посвященные, например, черной икре или морепродуктам.
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