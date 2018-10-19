Станислав Левохо

«Банщики»

Шеф-повару, знакомому городу по ресторану «22.13», удалось вдохнуть новую жизнь в традиционные рецепты русской кухни, будь то тюря или строганов, и наладить производство выдающейся мясной гастрономии от колбас до суджука. В «Банщики» мы ходим еще и на полтавскую кашу с кроликом и сморчками, и на мурманские пельмени с салатом из краба, и на блины, когда в город приходит Масленица, и на легендарные вареники с вишней, которые вызывают зависимость.