Ул. Миллионная, 18

по будням с 9 до 22, по выходным с 10

Кронверкский пр., 65

по будням с 8 до 22, с 10 до 22 в субботу, с 10 до 21 в вскр

Кузнечный пер., 4,

по будням с 9 до 22, в выходные с 10 до 22

Ул. Рубинштейна, 11

по будням с 8:30 до 23, в выходные с 10 до 23