9 лучших кофеен Петербурга
Редакция «Собака.ru» весь год дегустировала в кофейнях города харио, флэт-уайты, лавандовые рафы, лунго и даже ходила на капинги. Вашему вниманию — 9 лучших кофеен города, номинантов нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге»-2018.
Seize the Impress
Поквартировав в «Доме Бенуа» и на Ковенском переулке, проект обосновался в «Бертгольд-Центре»: бариста разыскивают зерна от Гватемалы до Панамы, увлеченно экспериментируют с альтернативными методами заваривания и подсадилb практически весь город на свои сырники из тофу. А еще ребята сами пекут торты и пирожные и смешно ведут свой Instagram-аккаунт @seizetheimpress.
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Ул. Гражданская, 13-15
Каждый день с 10 до 21
«Боб и лист»
Две кофейни — наследники закрытой Global Grounds, основанной опытным обжарщиком Андреем Гвоздовским, кроме традиционных и альтернативных способов заваривания, используют сифон. Здесь вас накормят овсянкой на завтрак, домашними пончиками и сырниками, бейглами с хумусом и лососем и заварят горные травы. И кстати, если захотите, Андрей расскажет вам все про героев Джармуша, и, вероятно, сам напомнит одного из них если не внешностью, то отношением к делу. Жаль, не любит фотографироваться, придется самим догадаться, кто вам бережно заваривает воронку. Помимо прочего, кофейня занимается благотворительностью и помогает «Ночлежке».
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Большой проспект П.С. 10Б
Большая Пушкарская, 2
Каждый день с 9 до 21
«Характер кофе»
В семейной кофейне Константина и Анжелы Токаревых не только есть обязательная для жанра программа из спешиалти зерен, каппингов и альтернативного заваривания, но и первыми в Петербурге установили нитроколдбрю — технологию изготовления насыщенного жидким азотом холодного кофе. К напиткам — большой выбор всегда разной выпечки, десертов и завтраки весь день — творожная запеканка, сэндвич, ролл с курицей и гранола. Из бонусов — сюда, конечно же, пускают с собаками (обратите внимание на фирменный логотип на стене).
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Наб. Фонтанки, д.109
По будням с 9 до 21, по выходным с 10
«Пиф-паф»
В баре-парикмахерской базируется петербургский брю-поинт московской компании обжарщиков Coffee Owl Roasters, которые сами отбирают на плантациях по всему миру зерна и торгуют сопутствующими товарами от ростера и фильтров. Большая кофейня карта и вид на канал Грибоедова. Весь день подают комбо-завтраки, а еще здесь по-прежнему огромный выбор бургеров, 18 видов — с мясом, птицей, рыбой, соевой котлетой и даже с жареной моцареллой и кремом из горгонзоллы.
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Наб. канала Грибоедова, 31
Welcome Coffee
В эспрессо-баре пространства «Среда» в Гостином Дворе команда кофейных энтузиастов готовит капучино на коровьем, соевом и миндальном молоке и заваривает альтернативу в кемексе, аэропрессе и воронке-харио. А еще здесь очень гордятся своими натуральными десертами: в них нет ни грамма сахара, а только орехи, сухофруткы, семена и даже овощи.
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Ул. Садовая, 17, Большой Гостиный Двор
Каждый день с 10 до 22
Mad Espresso Team
Проект одних из самых вдумчивых экспертов отрасли в Петербурге британца Кристофера Спейрса и Василия Ладыгина, кофейных скаутов и q-грейдеров (экспертов международного класса, имеющих право оценивать кофе), где на каппинг нового сорта, привезенного ими из Кении, стоят в очереди все знатоки напитка в Петербурге. И да, здесь, помимо новомодного фильтркофе и латте на соевом, большое меню: завтраки — овсянка, яйца скрэмбл с топпингами и сырники из рикотты, сэндвичи, супы и горячее — ризотто из булгура и киши. Про можжевеловый кекс с шалфеем и соленой карамелью и говорить нечего: вы просто обязаны его попробовать.
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Ул. 2-я Советская, 27
По будням с 8 до 22, c 10 в субботу, с 10 до 20 в воскресенье
Double BВ Петербурге у сети международной франшизы, фирменный лавандовый раф которой знают все поклонники кофейной культуры, четыре заведения: всем от выбора зерна до подачи занимается самая титулованная команда в России — в ее составе многократные чемпионы тематических конкурсов. Помимо отличного кофе, выпечка и десерты. Мы, признаемся, поклонники местных круассанов с миндальным кремом.
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Ул. Миллионная, 18
по будням с 9 до 22, по выходным с 10
Кронверкский пр., 65
по будням с 8 до 22, с 10 до 22 в субботу, с 10 до 21 в вскр
Кузнечный пер., 4,
по будням с 9 до 22, в выходные с 10 до 22
Ул. Рубинштейна, 11
по будням с 8:30 до 23, в выходные с 10 до 23
«Больше кофе!»
Сообщество, познакомившее в 2010-х Петербург с кофе класса спешиалти: Николай Готко и Николай Яланский, в активе которых сейчас кофейни «Больше кофе», «Знакомьтесь, Джо», «Кофе на кухне» и «Обычные люди», первыми стали рассказывать гостям о происхождении зерен напитка и устраивать каппинги. Но самое важное — сами напитки: они здесь стабильно отличные, ищите грот в Александровском парке и заказывайте флэт-уайт и домашний яблочный тарт — идеальная пара для этой осени.
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Александровский парк, 3Г
По будням с 9 до 23, по выходным с 10
Espresso Bike
Один из пионеров кофейного движения Дмитрий Павленко в 2014 году начинал с передвижной велокофейни и вырастил проект до большой стационарной: здесь разработали собственную эспрессо-смесь из мытой и сухой Эфиопии и выпускают под своим именем колдбрю и каскару из высушенной кофейной кожуры. Приготовят все что угодно, со знанием дела. Под кофе — всевозможные кексы, круассаны и печенья. Но, как понимаете, чтобы прочувствовать ягодную кислотность и ноты малины и черной смородины, стоит обойтись без овсяных печений с шоколадом.
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Ул. Казанская, 7а (цокольный этаж пространства Freedom)
По будням с 9 до 22, в субботу с 10, в воскресенье с 12 до 19
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