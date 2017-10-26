Видео с ужина «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге»
Пока все готовятся к самому важному событию ресторанной жизни нашего города, вспомним, как прошла первая встреча премии «Что где есть в Петербурге» – 2017.
Освежим воспоминания с высокогастрономичного ужина от шеф-повара Романа Киселева в ресторане «Волна» с экспертами премии, когда голосование «Что где есть в Петербурге 2017» было в самом разгаре.
Напоминаем, что сегодня 26 октября в 19:00 в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа состоится церемония награждения победителей премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» – 2017.
«Собака.ru» благодарит партнеров ужина компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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