Видео с ужина «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге»

Освежим воспоминания с высокогастрономичного ужина от шеф-повара Романа Киселева в ресторане «Волна» с экспертами премии, когда голосование «Что где есть в Петербурге 2017» было в самом разгаре.

Напоминаем, что сегодня 26 октября в 19:00 в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа состоится церемония награждения победителей премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» – 2017.