Алена Мельникова о главных блюдах в ресторанах Петербурга

Алена Мельникова — гастроэнтузиаст и управляющий партнер ресторана The Repa.

Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии.

Сегодня мы объявим имена победителей на церемонии премии в Гранд Отеле Европа.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».