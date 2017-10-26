Алена Мельникова о главных блюдах в ресторанах Петербурга
Гость ужина с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» Алена Мельникова рассказала, какие блюда в ресторанах Петербурга обязательно нужно попробовать каждому.
Алена Мельникова — гастроэнтузиаст и управляющий партнер ресторана The Repa.
Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии.
Сегодня мы объявим имена победителей на церемонии премии в Гранд Отеле Европа.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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