Рената Шакирова о том, где брать вкусное и диетическое


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Гость ужина с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» Рената Шакирова рассказала, где и что нужно есть, чтобы следить за фигурой и куда, вопреки всем диетам, отправиться за десертами.

 

Рената Шакирова — балерина, солистка Мариинского театра.

Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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