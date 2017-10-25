Покрас Лампас о ресторанах, которые вдохновляют

Покрас Лампас — каллиграф и друг «Собака.ru».

Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».