Покрас Лампас о ресторанах, которые вдохновляют
Гость ужина с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» Покрас Лампас рассказал, какие рестораны вдохновляют его на творчество.
Покрас Лампас — каллиграф и друг «Собака.ru».
Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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