Покрас Лампас о ресторанах, которые вдохновляют


Сохранить

Гость ужина с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» Покрас Лампас рассказал, какие рестораны вдохновляют его на творчество.

 

Покрас Лампас — каллиграф и друг «Собака.ru».

Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также