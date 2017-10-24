Дмитрий Мельников о том, где устроить свидание с собственной женой


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Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Дмитрий Мельников рассказал, в какой ресторан пригласить жену, если вы хотите провести вечер в уединенной атмосфере, и куда пойти, если у вас жажда быть в гуще событий.

 

Дмитрий Мельников — бизнесмен и фуди премии «Что где есть в Петербурге».

Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявим тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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