Видеорецепт: готовим салат из 11 овощей
Голосование премии «Что где есть в Петербурге 2017» завершено, но у нас остался ещё один видеорецепт от номинанта.
«Лучше поздно, чем никогда» — с такими словами команда ресторана «Белка» прислала видео с рецептом после окончания голосования. Вероятно, последний видеорецепт должен быть именно таким — максимально простой, но при этом красочный и сочный.
Кроме того, салат из 11 овощей от ресторана «Белка», номинированный как лучшее ЗОЖ-блюдо, насыщен витаминами и напоминает нам о лете.
Едим, ностальгируем по теплу и запасаемся здоровьем.
Напоминаем, что тройки финалистов будут опубликованы на сайте sobaka.ru, после чего экспертный совет выберет победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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