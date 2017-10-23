Видеорецепт: готовим салат из 11 овощей

«Лучше поздно, чем никогда» — с такими словами команда ресторана «Белка» прислала видео с рецептом после окончания голосования. Вероятно, последний видеорецепт должен быть именно таким — максимально простой, но при этом красочный и сочный.

Кроме того, салат из 11 овощей от ресторана «Белка», номинированный как лучшее ЗОЖ-блюдо, насыщен витаминами и напоминает нам о лете.

Едим, ностальгируем по теплу и запасаемся здоровьем.