Борис Пиотровский о том, где поесть ночью и куда пригласить девушку на свидание
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Борис Пиотровский рассказал, где можно вкусно поесть в любое время суток и какой ресторан идеально подходит для свидания.
Борис Пиотровский — издатель и фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что голосование закончилось. Теперь мы выявим тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.