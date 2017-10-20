Лиза Савина о том, где лучшее место для опохмеления
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Лиза Савина рассказала про 3 места, где можно спастись от похмелья.
Лиза Савина — арт-критик и фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что 22 октября в 23.59 голосование остановится и будут выявлены тройки финалистов по всем номинациям. К голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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