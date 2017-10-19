Юлия Костикова о том, куда красиво выйти с подругами в пятницу вечером
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Юлия Костикова рекомендует бар, который идеально поддержит пятничное настроение.
Юлия Костикова — руководитель практики разрешения споров LWC corp. и фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что 22 октября в 23.59 голосование остановится и будут выявлены тройки финалистов по всем номинациям. К голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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