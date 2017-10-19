Артем Балаев о том, где классно выпить на буднях
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Артем Балаев поделился советом, куда отправляться тем, кто не готов дожидаться пятницы.
Артем Балаев — продюсер фестивалей «О, да! Еда!» и «Бокал и рюмка», а также фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что 22 октября в 23.59 голосование остановится и будут выявлены тройки финалистов по всем номинациям. К голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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