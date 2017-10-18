Певица Катя IOWA о ТОП-3 ресторанах Петербурга, в которых бывает
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» певица Катя IOWA рассказала, в каком ресторане ей нравится всё — от первого до компота, где проводит переговоры и куда отправляется потусить с друзьями.
Екатерина Иванчикова — солистка группы IOWA и фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что 22 октября в 23.59 голосование остановится и будут выявлены тройки финалистов по всем номинациям. К голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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