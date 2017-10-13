В гостях у бара Mad Max
В первый рабочий день недели ты сидишь в офисе в белом воротничке, выпивая одну за другой чашку кофе и стараясь проснуться. Редакция «Собака.ru» делится с тобой рецептом бодрости — видео головокружительных выходных от бара Mad Max. Взбодрись мыслью о том, что уже этот уикенд ты можешь провести в лучшем новом баре премии «Что где есть в Петербурге 2017».
Если вы хотите поддержать бар Mad Max, то отдайте за него свой голос на сайте премии в разделе проекты в номинации лучший новый бар. Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Народное голосование завершится 22 октября в 23.59.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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