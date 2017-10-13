В гостях у бара Mad Max

Если вы хотите поддержать бар Mad Max, то отдайте за него свой голос на сайте премии в разделе проекты в номинации лучший новый бар. Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Народное голосование завершится 22 октября в 23.59.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».