Готовим овершейк с рестораном Mickey & Monkeys
Мы уже делали «сверхкоктейль» с подробным мастер-классом от Mickey & Monkeys, но команда ресторана решила пойти дальше — поставить за готовку харизматичного управляющего Нусруллу, который бережно собирает коктейль высотой в метр в одном только фартуке.
Надеемся, что героя хотя бы борода греет. Ну и любовь, с которой он делает овершейк.
Команда ресторана Mickey & Monkeys сообщает, что сейчас активно осваивает новую платформу — YouTube канал Monkeys TV, чтобы все знали, что они достойны звания лучшей кондитерской в городе.
Для нас овершейк от Mickey & Monkeys уже удостоился номинации как лучший десерт на премии «Что где есть в Петербурге». Мы уверены, что с такими высокими коктейлями команде покорятся любые новые вершины.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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