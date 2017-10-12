Готовим овершейк с рестораном Mickey & Monkeys

Мы уже делали «сверхкоктейль» с подробным мастер-классом от Mickey & Monkeys, но команда ресторана решила пойти дальше — поставить за готовку харизматичного управляющего Нусруллу, который бережно собирает коктейль высотой в метр в одном только фартуке.

Надеемся, что героя хотя бы борода греет. Ну и любовь, с которой он делает овершейк.